ROMA – “Oggi sono nervoso, è il 25 aprile. Una festa sbagliata”. Luigi Favoloso, il compagno di Nina Moric, militante di CasaPound, dalla casa del Grande Fratello, tra una rissa per il tiramisù e qualche confessione privata, trova anche il tempo di parlare, male, della festa della Liberazione.

Poco prima, il militante severo di CasaPound, tutto dio, patria e Grande Fratello, durante la fondamentale rissa scoppiata per un tiramisù, aveva anche trovato il tempo di placcare Aida e di dirle: “Aida ti prego, non mi devi toccare. Mi ecciti, non mi toccare. Sono qui che non posso mast**barmi, non ho avuto rapporti con nessuna ragazza, se tu mi tocchi mi ecciti. Sono in astinenza. Non voglio che mi tocchi”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui