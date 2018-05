ROMA – Luigi Favoloso dice a Domenica Live di essere ancora innamorato di Nina Moric. L’ex inquilino della Casa del Grande Fratello è stato lasciato dalla croata durante il reality e ha scelto Barbara D’Urso [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] (conduttrice anche del Gf) per confessarsi.

“Io le ho spiegato alcune cose, alcuni atteggiamenti, ma credo non sia facile ricominciare dopo certe cose, ma avevo bisogno di chiarire”. “Perché se sei veramente innamorato di Nina quando ti ho detto nella casa che lei ti aveva lasciato è sembrato che non ti importasse?” ha domandato la conduttrice.

“Che cosa avrei dovuto fare, strapparmi i capelli, piangere? Sono abituato così – ha risposto Favoloso – Io so di avere un valore, se una persona non vuole più stare con me ne prendo atto. La mia non era indifferenza, ma una storia di 4 anni non finisce con un post di Instagram. Tante cose sono arrivate male al pubblico, ma non è un problema mio. Io chiedo scusa soprattutto a te per il mio atteggiamento. So di aver sbagliato anche nei confronti delle donne e ho già chiesto scusa. Lo faccio anche con te. E’ stato un gesto sbagliatissimo.”