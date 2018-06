ROMA – Luigi Favoloso si augura che il Grande Fratello non sia vinto da Matteo Gentili, che ha definito una “faccia di m***”. L’ex concorrente del reality lo avrebbe detto durante Ultime della Casa, programma condotto da Emanuela Gentilin su Mediaset Extra e le sue parole sono state riprese su Il Tempo.

L’ex fidanzato di Nina Moric (è stato lasciato dalla croata proprio mentre era nella Casa) ha poi dichiarato di avere ora un ottimo rapporto con Aida Nizar (dopo gli episodi di bullismo cui aveva sottoposto la spagnola), ha sparato a zero su Mariana Falace (definendola “il nulla cosmico”) e Bobby Solo.

Ecco un estratto dell’articolo de Il Tempo:

Emanuela Gentilin lascia correre e lo torchia su un altro argomento: “E’ vero che hai picchiato qualcuno dentro la Casa? Magari a telecamere spente?”, ma Luigi da Casapound fa la mammoletta: “Assolutamente no, sono tutte bestie palestrate e io sono l’unico mingherlino, 95 kg per ciascuno, ti pare che meno qualcuno? Né Simone né Alberto (guarda caso fa i nomi dei due con cui ha discusso di notte, nda). La produzione lo avrebbe fatto vedere (sì, come ha mostrato la maglietta della squalifica, nda)”. La Gentilin, che si riferiva all’episodio raccontato da Alberto ad Aida e avvenuto la prima settimana del reality show, sembra non credergli: “Speriamo sia così, stiamo alle tue parole”.