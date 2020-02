Luigi Favoloso e il messaggio per Elena Morali: “Un’anima capace…”

ROMA – E’ scoppiato l’amore, come è d’obbligo dire in questi casi, tra Luigi Favoloso, fu compagno di Nina Moric e la bellissima Elena Morali? La domanda, da qualche giorno, tormenta i fan. E non solo. La domanda, come d’obbligo, tormenta anche le trasmissioni e le riviste del settore. Sarà vero amore? Ma quale sono gli indizi di questa storia? Quali sono le tracce che i due, Luigi Favoloso e la Morali, si sono lasciati dietro?

Tutto porterebbe al Libano. Perché proprio il Libano? Perché i due, questa è la teoria, in questi giorni sono in vacanza insieme in Libano. Come lo hanno scoperto? Beh. Luigi Favoloso e Elena Morali in questi giorni stanno pubblicando diverse immagini dal Libano. Quindi in molti non hanno fatto altro che fare il classico due più due. Sono in viaggio insieme? Sono, soprattutto, in viaggio d’amore insieme?

Ma non ci sono sono solo le foto dal Libano. C’è anche il messaggio, e che messaggio, di Luigi Favoloso.

Favoloso, infatti, si è lasciato andare anche a un messaggio romantico, postando una foto di Elena e scrivendo: “Aveva un’anima capace di far dimenticare che cosa fosse fuori, nonostante fuori fosse qualcosa che non si era mai visto prima da queste parti”.

Fonte: Instagram.