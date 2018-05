ROMA – Luigi Favoloso nella notte ha minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello 15.

L’ex di Nina Moric, punito la settimana scorsa per aver trattato male Aida, messo sotto accusa fuori per il presunto tatuaggio antisemit, ha perso la pazienza sbottando contro Mariana Falace, lanciando un microfono e correndo a fare le valigie.

Luigi Favoloso e quel tatuaggio sull’avambraccio.

Il settimanale Nuovo ha diffuso delle immagini esclusive che riprendono il concorrente del Gf prima di entrare nella Casa. L’ex fidanzato di Nina Moric si trova in un centro di tatuaggi e si mostra mentre copre con una bandiera della Siria una scritta. Ed è proprio la scritta in questione ad aver fatto infuriare il pubblico e la comunità ebraica.

Come scrive e mostra il settimanale Nuovo, ma come è possibile vedere nelle diverse foto pubblicate sui social prima di entrare al Gf, sull’avambraccio di Favoloso c’era scritto “Gott Mit Uns” (Dio Con Noi), utilizzato dal 1200 dai re di Prussia, ma successivamente adottato anche dall’esercito della Germania nazista, che aveva impresso la frase sulle fibbie dei combattenti.

Questo tatuaggio ha indignato il vicedirettore dei media della comunità ebraica milanese, Ester Moscati, che alla rivista ha condannato il tutto: “Siamo profondamente sconcertati per la presenza di certi concorrenti in una trasmissione così popolare. Personaggi del genere sono portatori di un’ideologia antisemita, violenta e liberticida. Non solo: il fatto che la persona in questione abbia ‘cancellato’ la frase nazista ‘Gott Mit Uns’ e l’abbia coperta con la bandiera di un Paese come la Siria, tristemente noto per il suo regime sanguinario, non fa che aggravare le cose”.