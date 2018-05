Luigi Favoloso e i dubbi su Patrizia Bonetti: “E’ stata con Gianluca Vacchi, come posso…”

ROMA – Luigi Favoloso ha già dubbi sul suo flirt con Patrizia Bonetti. L’ex fidanzato di Nina Moric e concorrente del Grande Fratello non aveva nascosto la sua simpatia per Patrizia, che gli è costata la rottura, ma ora si chiede se lei sia interessato a lui. La Bonetti infatti è l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi, una storia che suscita le sue perplessità.

Barbara D’Urso, conduttrice del Grande Fratello e di Pomeriggio 5, ha mandato in onda il filmato in cui Matteo Gentile e Luigi parlano di Patrizia. Tra gli ex della modella infatti ci sono sia il figlio di Gigi D’Alessio che Gianluca Vacchi, anzi secondo Matteo proprio quest’ultimo sarebbe stato l’uomo della sua vita.

Un amore che fa preoccupare Favoloso, che “vanta” nel suo passata Nina Moric, e ha ribattuto all’amico e all’inquilino Matteo: