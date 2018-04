ROMA – Ancora tutti contro la povera Aida Nizar, l’ultima entrata nella casa del Grande Fratello. Aida infatti sembra essere diventata il bersaglio degli altri concorrenti del reality. L’ultimo episodio risale a venerdì sera, quando la spagnola stava chiacchierando tranquillamente sul divano con Alberto (detto Tarzan), quando Luigi Favoloso, passando a pochi passi, ha lasciato andare un peto, a quanto pare in modo goliardico, all’indirizzo della donna che è rimasta incredula, chiedendo agli altri se quello fosse un comportamento normale. Replica finissima: “Scusa, io non posso fa’ un peto per farmi una risata ma lei può sbrattà?”.

Vergognosa la complicità del gruppo che non riesce a sopportare la Nizar: la questione, nei giorni scorsi, ha fatto infuriare anche Barbara D’Urso. Il web ha intanto avviato una petizione per almeno tre squalifiche: Baye Dame, Danilo Aquino e Luigi Favoloso. Ma anche le donne meriterebbero l’espulsione, a detta di molti. A questo punto la produzione potrebbe intervenire per mettere fine a questi atti di bullismo con l’espulsione dei concorrenti protagonisti di queste vessazioni.

Per Aida, il Grande Fratello italiano si sta trasformando in una tortura. Due notti fa, lei e Alberto Merzetti, l’unico che sta dalla sua parte, sono stati accerchiati dal branco e sono stati spinti a suon di urla in due angoli della piscina.

Simone Coccia, a proposito della vicenda aveva detto: “E’ grave quello che è successo”. Alberto Merzetti aveva aggiunto: “In 34 anni di vita non mi era mai successo, io dicevo basta, basta, ma loro mi hanno spinto fuori”.