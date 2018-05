ROMA – Luigi Mario Favoloso avrebbe offeso Stefania Pezzopane durante il Grande Fratello, provocando la reazione furibonda di Simone Coccia Colaiuta, che della senatrice del Pd è fidanzato.

L’episodio non è chiarissimo perché avvenuto di notte, a telecamere spente. Ma in base alle reazioni dei concorrenti della Casa è stato possibile ricostruire sommariamente quanto avvenuto.

Scrive Giada Oricchio su Il Tempo:

Filippo Contri, invece, ha esortato Luigi a scusarsi con Simone Coccia Colaiuta. Sui social circolano ricostruzioni più o meno arbitrarie compreso che Luigi e Alberto siano venuti alle mani con le donne che urlavano e il GF che interveniva a ristabilire l’ordine. Di sicuro si sa che Luigi Favoloso ha offeso la fidanzata di Simone Coccia Colaiuta, l’onorevole Stefania Pezzopane, l’uomo si è innervosito e per poco non l’ha picchiato. Medicando la spalla della Bramieri, lo stesso Simone ha sottolineato: “Lei è senatrice, io so che certe cose non posso permettermele”.