Luigi Oliva: “Pamela Prati? La mia storia con lei è finita più di un anno fa”

ROMA – L’imprenditore bresciano Luigi Oliva smentisce tutte le voci: “Ritorno di fiamma con Pamela Prati? La mia storia con Pamela Prati è finita più di un anno fa. Non ci siamo più visti, né sentiti precisamente da giugno 2018. Non capisco chi abbia messo in giro una notizia del genere. Io non ho più contatti con la Prati e non voglio essere buttato in mezzo proprio adesso. Sono uscito da questa situazione anni fa e va bene così. A lei auguro il meglio e nonostante tutto se mi cerca e ha bisogno io ci sarò sempre per lei”.

“Non le ha mai chiesto di sposarla – dice ancora Oliva – avevamo parlato solo di convivenza”. Fonte: http://donnaglamour.it/