ROMA – Dopo la morte di Luke Perry, la figlia Sophie ha affidato a Instagram un’inaspettata rivelazione sul funerale della star di Beverly Hills 90210. A due mesi esatti dalla tragica scomparsa dell’attore 52enne, stroncato da un ictus lo scorso 4 marzo, la figlia ha rivelato il dettaglio segreto sul funerale del padre.

“A dicembre sono andata a San Francisco con due dei miei migliori amici. Una di loro non era mai stato in California, quindi siamo andati a mostrarle le sequoie. Ho scattato questa foto mentre eravamo lì (…). Ora i funghi hanno un significato completamente nuovo per me…“. Inizia così la lunga didascalia di Sophie Perry, che ha spiegato quale fosse l’ultimo desiderio del papà. Luke Perry voleva essere sepolto con una ‘tuta’ biodegradabile. “Mio padre ne era entusiasta (…) una bella cosa per il nostro bel pianeta“, ha aggiunto la figlia. Nello specifico, si tratta di un abito di funghi a copertura integrale, per trasformare il corpo in nutrimento per la terra.

Luke Perry, dunque, ha voluto scegliere il vestito per la sua sepoltura, affidandosi a un’azienda specializzata nella produzione di abiti eco-friendly per la tumulazione delle salme. Questa tecnica di vestizione comporta l’utilizzo di materiali realizzati con funghi che accelerano il processo di decomposizione, neutralizzando le tossine prodotte in questa fase di deterioramento dei corpi. (fonte VANITY FAIR)