Lulù Selassiè chi è, età, altezza, peso, malattia, padre, madre, fidanzato, figli, Instagram, vita privata. Si è fatta conoscere al grande pubblico durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, padre, madre, vero nome, la biografia di Lulù Selassiè

Lulù Hailè Selassiè, il cui vero nome è Lucrezia, è nata a Roma il 9 giugno 1998. Allo stato attuale ha dunque 23 anni. E’ del segno zodiacale dei Gemelli. E’ alta 165 centimetri per un peso forma che si attesta attorno ai 55 chili.

Cresciuta tra Roma e Londra insieme alle sorelle Lucrezia e Clarissa, è una delle tre principesse etiopi, discendenti dell’omonima dinastia. Ha dichiarato di vivere nel lusso, assistita da un maggiordomo personale, uno staff che si prende cura di make-up e hairstyle a domicilio, e ha anche un autista personale.

Il padre si chiama Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié. La sua discendenza regale e nobile, però, era stata messa in dubbio dal settimanale Oggi. Il nome che attualmente porta è cui vero Giulio Bissiri. La famiglia ha preso le distanze da queste affermazioni del settimanale, dicendo che il suddetto ha dovuto cambiare nome per proteggere se stesso e la propria famiglia. Fatto sta che attualmente dovrebbe trovarsi in carcere in Svizzera. Non conociamo invece il nome della madre, anche se le tre sorelle dicono di essere molto legate alla donna, che dispensa loro molti consigli.

Fidanzato, figli, Instagram, dove vive, la vita privata di Lulù Selassiè

Attualmente Lulù ha una storia d’amore con Manuel Bortuzzo, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. I due non hanno figli. Lulù e le sue sorelle vivono nel centro di Roma, in zona Piazza di Spagna. Ha un profilo ufficiale su Instagram.

Anoressia, la malattia di Lulù Selassiè

Lulù Selassiè ha rivelato di aver combattuto contro l’anoressia in passato. Quando soffriva di questo disturbo, le veniva da vomitare ogni volta che mangiava.