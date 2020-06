Lutto per Amedeo Grieco, è morta la madre del comico

ROMA – E’ morta la madre di Amedeo Grieco, del duo “Pio e Amedeo”. La donna aveva 57 anni.

In queste ore è infatti giunta notizia, confermata dal sito 105.net, della morte della mamma del comico.

Come riferisce il sito Statoquotidiano.it i funerali si sono tenuti ieri, lunedì 15 giugno 2020: la donna è stata omaggiata anche con uno striscione firmato dalla curva Sud del Foggia, in suffragio di “Zia Rosa”, come la mamma di Grieco era conosciuta da tutti.

Non si conoscono molte informazioni in merito, se non che qualche mese fa era stato Grieco stesso, attraverso un post su Instagram in cui si mostrava sorridente con la madre, a lasciare intendere di apprestarsi ad affrontare una dura battaglia.

“Passerà anche quest’altra tempesta, siamo abituati a starci sulle onde alte, a scenderci e salire con la paura di cadere e la soddisfazione di restare… ed esserci ancora, ancora…abbiamo ancora tanti mari da vedere mamma, insieme…perché non c’è persona di cui si ha più bisogno, sempre…in ritardo di 2 giorni, buon compleanno anche qui, dove riusciamo a dirci senza vergognarci, quanto ci vogliamo bene”.

Alcune ore fa il comico ha ringraziato pubblicamente per le condoglianze il gruppo Facebook “Foggia Undergroung”, che si era unito al dolore di Amedeo Grieco per la scomparsa della donna: “Grazie infinite di cuore, ogni messaggio è una carezza all’anima…grazie di cuore”. (fonte 105.NET)