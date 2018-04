Vladimir Luxuria: "Tra Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta..."

ROMA – Vladimir Luxuria, ospite di Mattino 5, ha smentito che tra Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta ci siano stati solo messaggini:

“La Bramieri non ha detto la verità. Non è stato solo uno scambio di messaggini, so per certo che c’è stato molto di più. Conosco Stefania ed è una donna nient’affatto sottomessa. Lei e Simone ne avranno parlato e lo avranno messo in conto. Ora che Lucia dica che non si sono mai visti la dice lunga. Non è vero, ne sono sicura. C’è stato altro e ora nega”.