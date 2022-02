Maccio Capatonda chi è, età, vero nome, dove e quando è nato, fidanzata, figli, vita privata, Instagram, LOL, biografia e carriera. Il comico Maccio Capatonda è nel cast della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori, su Amazon Prime Video dal 24 febbraio.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Maccio Capatonda

Maccio Capatonda, pseudonimo di Marcello Macchia, è nato il 2 agosto del 1978 a Vasto, in provincia di Chieti. Ha 43 anni. Nel 2001 si laurea in tecniche pubblicitarie a Perugia. Si trasferisce a Milano e i suoi primi contenuti vanno in onda sul programma Mai Dire… di Italia 1, dove propone video di finti reality show. Nel programma recita in una serie di sketch e parodie dei più famosi trailer cinematografici. Molte di queste parodie hanno ottenuto un notevole successo, spopolando anche su Internet e in particolare su Youtube.

Fidanzata, figli, libro, Instagram, vita privata di Maccio Capatonda

Il comico è molto riservato riguardo la sua vita privata. E’ sentimentalmente legato a una donna, Myriam. La coppia non ha figli. Il comico ha rivelato di aver avuto una breve relazione con Elisabetta Canalis: “Siamo stati insieme solo tre mesi …Secondo me lei era invaghita del mio personaggio artistico, poi mi ha conosciuto meglio e… dopo tre mesi è finito tutto”. Profilo Instagram: macciocapatonda_official.

Nel 2020 il comico ha scritto un libro dal titolo Libro, nel quale alterna il suo personaggio, quello di Maccio Capatonda, all’uomo che c’è dietro, Marcello Macchia, in quella che è un’autobiografia.

La carriera di Maccio Capatonda

Il comico partecipa a diversi programmi come All Music Show e Tatami, realizzando anche alcune pubblicità. Nel 2015 esce il suo primo film, Italiano medio. Nel 2016 realizza Mariottide – La Sitcom, una serie andata in onda su Infinity Tv. L’anno successivo torna al cinema con il film Omicidio all’italiana.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI MACCIO CAPATONDA