Maccio Capatonda chi è: fidanzata Myriam, figli, gatti, ex Elisabetta Canalis, vero nome, età, peso, altezza. Maccio sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Una pezza di Lundini”. Su Rai 2 in seconda serata.

Dove e quando è nato? Età, data di nascita, peso, altezza e vero nome di Maccio Capatonda

Maccio Capatonda, pseudonimo di Marcello Macchia, è un comico, attore, sceneggiatore, doppiatore, scrittore, regista e youtuber italiano. Nel novembre 2020 è uscito il suo primo libro, intitolato Libro. E’ nato a Vasto il 2 agosto 1978 (età 42 anni). E’ alto 175 cm per un peso forma di circa 65 kg.

La fidanzata Myriam, l’ex Elisabetta Canalis, i figli, i gatti: vita privata di Maccio Capatonda

Da circa cinque anni, l’attore ha una relazione sentimentale con Myriam (non conosciamo il suo cognome). Non hanno figli ma coltivano la passione per i gatti (definiti da Maccio come dei figli surrogati). In passato, parliamo dell’estate del 2013, l’attore ha avuto una relazione sentimentale con Elisabetta Canalis. Relazione di cui si conoscono pochissimi particolari ma che comunque ha fatto discutere molto sulle riviste di gossip.

La trama di “Libro”, il libro di Maccio Capatonda

La trama da Google Books: “Marcello Macchia è nato all’ospedale di Vasto nel 1978, partorito da sua mamma.

Maccio Capatonda invece è nato nel 2004 dentro un armadio, quando Marcello, intento a registrare la voce fuori campo per il trailer La febbra, diede un nome al suo personaggio, senza pensarci troppo.

Nessuno dei due poteva immaginare che, da allora, non si sarebbero più separati, e insieme avrebbero creato sketch, trailer, serie tv e film che li avrebbero consacrati tra i protagonisti della scena comica italiana.

In questo libro Marcello Macchia e Maccio Capatonda si alternano per raccontare la loro storia, dai primi istanti di vita del primo a quello che sta facendo ora (proprio adesso!) il secondo. Un’autobiografia sincera e profonda in cui il lettore, dopo aver finito di leggere i lunghi preamboli che precedono l’inizio del libro, scopre le passioni segrete di Marcello e come ha fatto a diventare famoso Maccio, come sono nate le produzioni più famose e come ha fatto l’autore a sopravvivere alla tragica, lenta scomparsa dei capelli.

Ma attenzione: grazie alla narrazione ironica e a tratti surreale, la storia talvolta prende derive imprevedibili venendo interrotta da aneddoti paradossali, dettagli improbabili, capitoli fuori dal tempo che si insinuano tra riflessioni serissime e rivelazioni a cuore aperto.

Infine, Libro soddisferà alcuni grandi interrogativi che i fan di Marcello/Maccio si sono sempre posti: chi è Riccardino Fuffolo? Come è nato il tormentone di Padre Maronno? E soprattutto… Che fine ha fatto Buonanima?”.