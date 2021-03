Questa sera, 16 marzo, Madalina Ghenea sarà ospite a Stasera Tutto è Possibile su Rai Due, programma condotto da Stefano De Martino. La modella e attrice è già stata ospite in trasmissioni Rai come Ballando con le stelle, il Festival di Sanremo e Affari Tuoi.

Chi è Madalina Ghenea

Madalina Ghenea è nata l’8 agosto del 1987 a Slatina, in Romania, sotto il segno del Leone. E’ alta 180 cm e le sue misure sono 89-61-89. La showgirl ha studiato per ben 7 anni pianoforte.

A soli 15 anni è iniziata la sua carriera nel mondo della moda arrivando a Milano e sfilando per Gattinoni. Il successo è arrivato quando è stata scelta come testimonial per un spot televisivo insieme a Raoul Bova. Poi è stata protagonista anche del videoclip Il tempo tra di noi di Eros Ramazzotti e del Calendario Peroni. La modella ha preso parte anche a diversi film, tra cui “I soliti idioti: Il film”, “Youth: La giovinezza” e “Zoolander 2”. In tv ha preso parte alla serie evento I Borgia.

Vita privata di Madalina Ghenea

Madalina Ghenea è stata fidanzata per circa un anno con il calciatore Kevin-Prince Boateng. E’ stata sentimentalmente legata a due attori di Hollywood: Gerard Butler e Michael Fassbender. Poi per un breve periodo ha fatto coppia con lo stilista Philipp Plein.

Dal 2016 al 2019 è stata fidanzata con Matei Stratan. I due nel 2017 hanno avuto anche una figlia, Charlotte Stratan. Pochi mesi fa si è parlato di un suo presunto flirt con il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo. La modella, però, ha smentito la loro love story tramite un comunicato ufficiale.