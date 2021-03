Madame chi è: Sanremo 2021, fidanzato, età, vita privata, carriera della cantante

Madame chi è: Sanremo 2021, marito, figli, età, vita privata, carriera della cantante. Madame è tra i cantanti in gara del Festival di Sanremo 2021 con il suo brano inedito dal titolo “Voce”.

Madame, età e carriera

Madame è lo pseudonimo di Francesca Calearo e nasce a Creazzo (Vicenza) il 16 gennaio del 2002. Madame ha quindi 19 anni di età compiuti da poco ed è una rapper e cantautrice italiana. Ha ottenuto un grande successo nel 2018 grazie al brano Sciccherie.

Nel 2018, all’età di 16 anni, ha firmato un contratto con l’etichetta Sugar Music. Nel 2018 invece Madame ha debuttato con il singolo Anna, prodotto da Eiemgei. A fine dell’anno pubblica il secondo singolo Sciccherie, grazie al quale si afferma come artista emergente.

Madame scrive i propri testi utilizzando rime e figure retoriche e una metrica diversa dai brani di genere rap. La sua musica viene spesso definita urban-rap seppur contenente forti influenze R&B. La cantante ha affermato che i generi che la influenzano maggiormente sono trap e il neomelodico siciliano e la musica strumentale come quella di Ludovico Einaudi ed Eddie van Halen.

Madame, compagno e vita privata

Madame è riuscita anche ad aumentare la propria popolarità grazie alle colonne sonore che ha firmato per le Storie di Cristiano Ronaldo, il campione della Juve. Ancora adesso studia Economia e Marketing in una scuola della sua città. Il suo nome d’arte invece è nato per caso: un giorno si trovava nei corridoi del suo istituto con un’amica che le ha fatto scoprire una app che genera nomi per Drag Queen. Da lì è uscito il nome Madame. Madame sulla sua vita privata ha sempre raccontato poco, se non nelle sue canzoni, per questo non ha mai detto di avere un fidanzato, oppure se è single.