Maddalena Corvaglia chi è, età, dove e quando è nata, fidanzati, marito, figli, vita privata, Elisabetta Canalis, Instagram

Maddalena Corvaglia chi è, età, dove e quando è nata, fidanzati, marito, figli, vita privata, cos’è successo con Elisabetta Canalis , Instagram. La conduttrice e showgirl Maddalena Corvaglia partecipa questa sera 1 giugno al programma Game of Games – Gioco Loco. Il programma condotto da Simona Ventura è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia è nata il 12 gennaio del 1980 a Galatina, in provincia di Lecce. Ha 41 anni. E’ alta 168 cm. La madre è insegnante di sostegno, il fratello maggiore avvocato, così come il padre, scomparso nel 1995. A 17 anni Maddalena Corvaglia partecipa, come riserva, al concorso Miss Italia 1997 dopo avere vinto il titolo di Miss Wella Umbria. Consegue la maturità classica e partecipa nel 1999 al casting per la velina bionda del programma Striscia la notizia. Viene scelta per affiancare Elisabetta Canalis. Profilo Instagram: Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia).

Enzo Iacchetti, Stef Burns, Alessandro Viani e la figlia Jamie Carlyn Birnbaum: vita privata di Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia ha avuto una relazione con il conduttore Enzo Iacchetti. La storia è finita nel 2007, molto probabilmente a causa del calendario sexy della rivista Max per cui la Corvaglia ha posato pochi mesi prima. Nel 2011 si sposa a Mirandola, in provincia di Modena, con Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi. La coppia ha avuto una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, nata nel 2011. Il matrimonio è stato officiato dallo stesso Vasco Rossi, grazie a una delega del sindaco della cittadina. La testimone della Corvaglia è stata Elisabetta Canalis. Nel 2017 Maddalena Corvaglia e Stef Burns si separano. Intraprende poi una relazione con l’imprenditore milanese Alessandro Viani. Sulle pagine del settimanale Confidenze la Corvaglia ha dichiarato di essere tornata single. “Ho chiuso da poco una storia importante e per ora non cerco nuovi fidanzati. Mi concentro sul lavoro”.

Cos’è successo tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia?

Secondo alcune voci Elisabetta Canalis e la Corvaglia avrebbero litigato per motivi di natura professionale, legati a un presunto contratto non andato a buon fine. Questo avrebbe determinato la fine della loro storica amicizia, iniziata nel 1999 quando le due erano veline di Striscia la notizia. “Un grande dolore”, sono le parole rilasciate dalla Corvaglia. “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità”, le parole, invece, di Elisabetta Canalis.

La carriera di Maddalena Corvaglia

Dopo l’esperienza a Striscia la notizia, nel 2o02 affianca Miguel Bosé nel reality show musicale Operazione Trionfo. E’ poi inviata speciale di Alberto Castagna nel programma Stranamore per due edizioni. Nel 2005 conduce per una settimana il programma Striscia la Notizia con l’ex collega Elisabetta Canalis. Tra il 2006 e il 2007 conduce il programma di candid camera Balls of Steel con Marco Mazzocchi.

Nel 2008 conduce, con Daniele Bossari e Paola Maugeri, lo show Scalo 76 su Rai 2 e lo stesso anno conduce la 15ª edizione di BravoGrazie. Dal 2009 al 2011 è opinionista fissa nel talk L’Arena. Dal 2012 al 2014 è una delle opinioniste di Verdetto Finale e di Domenica Live. Nel 2013 è una delle concorrenti del reality-talent show Jump! Stasera mi tuffo, condotto da Teo Mammucari.

Nel 2014 partecipa alla prima edizione del talent Si può fare! condotto su Rai 1 da Carlo Conti. Lo stesso anno passa al nuovo canale del digitale terrestre italiano Agon Channel, dove conduce il talent show My Bodyguard. Dal 2016 al 2018 conduce, con Vittorio Brumotti e il Gabibbo, la versione estiva di Paperissima Sprint.