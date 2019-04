ROMA – A “Made in Sud” Stefano De Martino canta “Perdere l’amore”. E le fan del ballerino, mentre De Martino canta, prendono il cellulare, aprono Twitter e… e si esaltano. “Stefano De Martino è uno dei motivi per cui ho ancora fiducia nel genere umano” si legge tra i commenti. “Stefano De Martino patrimonio dell’Unesco” scrive Arianna.

“Stefano de Martino con la fede. Credo che non si supererà mai” scrive Lavinia. “Come si supera Stefano De Martino che canta perdere l’amore??” chiede un’altra ragazza. Insomma De Martino resta uno dei personaggi della televisione più amati tra le ragazze italiche. Su questo non c’è dubbio. Poco importa in che versione: se in quella di ballerino o in quella di cantante. Questo non è importante. L’importante è che De Martino sia in televisione. Fonte: Made in Sud.