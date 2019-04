ROMA – Elisabetta Gregoraci dice addio a Made in Sud. La notizia era trapelata qualche giorno fa ed è stata annunciata dall’ex moglie di Flavio Briatore durante la diretta del programma di Rai 2 andata in onda lunedì 15 aprile. La Gregoraci se ne va e torna Gino Fastidio, il comico che nelle scorse settimane ebbe una lite proprio con la showgirl.

“Questa per me è l’ultima puntata di Made in Sud perché avevo preso impegni precedentemente. Continuerò in Rai e con molte altre cose”, ha esordito la Gregoraci. Poi ha aggiunto: “Ho fatto 101 puntate, otto anni con questa grande famiglia e quindi grazie a tutta la squadra di Made in Sud. E grazie al pubblico che ci ha premiato in questi otto anni. Grazie per il vostro affetto”. Immediato l’applauso dei presenti in sala e il saluto alla conduttrice da parte di Biagio Izzo, Stefano De Martino e Fatima Trotta. (fonte RAI PLAY)