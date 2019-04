ROMA – Arriva una indiscrezione sulla rissa sfiorata dietro le quinte a Made in Sud tra Elisabetta Gregoraci e Gino Fastidio. È il sito Fanpage a riferire che la Rai avrebbe preso provvedimenti contro l’artista dopo l’increscioso episodio. Gino Fastidio avrebbe perso il controllo a causa di uno sketch della conduttrice “finito lungo” tagliandogli drasticamente lo spazio sul palco. Insulti, parole grosse, addirittura strattonate e mani addosso, riferiscono i testimoni.

“Stando alle fonti in nostro possesso – scrive Fanpage -, la Rai pubblicherà presto un comunicato in cui, sostanzialmente, conferma la lite minimizzandone i toni accesi”. Non solo. Secondo il sito infatti, “stando alle fonti in nostro possesso, la Rai pubblicherà presto un comunicato in cui, sostanzialmente, conferma la lite minimizzandone i toni accesi e confermando l’allontanamento di Gino Fastidio da Made in Sud per “problemi personali”. (fonte: FANPAGE)