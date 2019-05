ROMA – Lutto a Made in Sud. Il programma condotto da Stefano De Martino e la redazione hanno detto addio a Mauro Signore, 35enne, che ha collaborato alla realizzazione del programma. Un addio improvviso che ha colpito nel profondo un po’ tutti del programma.

Mauro Signore, fonico, dopo l’esperienza a Made in Sud, aveva deciso di intraprendere un’esperienza negli Usa: proprio qui ha trovato la morte in un drammatico incidente stradale. Il ragazzo, originario di Santa Maria Capua Vetere, era stato tecnico del suono per la trasmissione. Solo qualche mese fa era partito per gli Stati Uniti, dove lo scorso 24 aprile è stato vittima di uno sfortunato e grave incidente stradale.

Dopo tante ipotesi, le indagini della polizia erano arrivate a sospettare che il giovane italiano potesse essere stato vittima di una rapina purtroppo finita molto male. Solo poco tempo dopo è saltata fuori l’ipotesi di fatalità, un tragico incidente stradale del quale al momento non si conoscono bene le dinamiche. Qualche giorno fa, Fatima Trotta, conduttrice della trasmissione di Rai Due insieme a Stefano De Martino, aveva mostrato una foto del giovane, con scritto “Ciao Mauro”, nel corso del programma. (fonte VESUVIO LIVE)