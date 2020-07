Made in Sud, Peppe Iodice e la frecciatina a De Martino: “Sei ricaduto nel passato con…”

A Made in Sud Peppe Iodice ha punzecchiato Stefano De Martino.

“Ti devo parlare fratello mio – ha detto Peppe Iodice durante l’ultima puntata di Made in Sud – ci sarà un’estate rovente per te. Tu sei furbo, fai le scorribande, vai in giro spesso.

Vai anche con le signorine sulle barche. Ho sentito che c’è stato un ritorno di fiamma.

Ho saputo che sei ricaduto nel passato. Il fatto dei colori. Tutti i colori stai facendo, pure il marrone? Finiscila Stefano, vai con il nuovo”.

Stefano ha reagito con una risata e ha poi negato il ritorno con Emma Marrone.

Peppe Iodice però non ha mollato la presa:

“Mi ha chiamato la tua ex suocera, Immacolata Rodriguez.

La signora mi ha detto testuali parole: Dis al tamarros che io soi a casa a Milano e che lui deve tornares a casas sua a Tirres Annunziata da mamma in mezzo ai tamarri come iss”.

Stefano De Martino… e la bionda

Stefano De Martino non ha nessuna nuova fiamma.

La bionda con cui appare in una foto a bordo di una barca è la fidanzata del suo amico.

La foto aveva iniziato a circolare nei giorni scorsi dopo che l’ex di Belen era apparso in barca insieme ai colleghi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ed appunto con questa misteriosa bionda.

Come sappiamo il ballerino è single dopo aver rotto per la seconda volta con la moglie Belen Rodriguez. Dopo la rottura, allo showman vengono spesso affibbiate nuove fiamme.

Lui invece sembra godersi il mare con gli amici restando sempre in zona Napoli dove sta girando le puntate di “Made In Sud”. (Fonte: Made in Sud)