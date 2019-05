ROMA – A “Made in Sud” Peppe Iodice in studio gioca facile e prende in giro Stefano De Martino dopo il suo ritorno, e che ritorno, con Belen Rodriguez.

“Ora hai una vita normale, famigliare?” chiede Iodice. “Sì”, risponde De Martino. “Tu sei sciimu – replica allora Iodice – tieni 29 anni”. “Tu ti sei sposato, ti sei lasciato, può essere che ti sposi un’altra volta…” continua Iodice riferendosi al possibile rinnovo dei voti tra Belen Rodriguez e De Martino.

“Prendi l’esempio dai professionisti… – continua Iodice – Pamela Prati che si è sposata senza un marito”.

“Barbara d’Urso – conclude il comico – Ci avrebbe fatto trenta puntate”. Fonte: Made in Sud.