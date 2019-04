Made in Sud, altre tre puntate in arrivo. Ma senza Elisabetta Gregoraci

ROMA – “Made in Sud” si allunga di tre puntate ma senza Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, infatti, su Instagram ha confermato che per impegni lavorativi per queste ultime tre puntate lascerà la conduzione a Fatima Trotta e Stefano De Martino.

Di impegni lavorativi in vista la Gregraci ne aveva già parlato all’inizio dell’avventura con “Made in Sud” in una intervista al settimanale “Oggi”:

“In questa nuova edizione avrò un ruolo che mi è stato proprio cucito addosso. Parteciperò a tutte le sette puntate con un ruolo diverso. La Rai mi ha fortemente voluta sebbene avessi già preso altri impegni: ho un film in uscita con Mimmo Calopresti a cui tengo molto ma che ha richiesto e richiede ancora un bell’impegno in termini di tempo”.

D’altronde queste tre nuove puntate di “Made in Sud” sono state decise solo all’ultimo momento. La Gregoraci ora tornerà a lavorare per il cinema. Fonte: Made in Sud.