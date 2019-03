Made in Sud, Stefano De Martino infastidito dalla battuta su Belen

ROMA – Stefano De Martino infastidito dalla battuta su Belen Rodriguez durante l’ultima puntata di Made in Sud. Fatima Trotta, sul palco di Rai Due alla conduzione di Made in Sud proprio con Stefano De Martino, parlava d’amore e più precisamente delle sensazioni che si provano quando si è innamorati. Così, il discorso è caduto sulle farfalle nello stomaco e, a un certo punto, si è rivolta a Stefano e gli ha chiesto: “Tu hai mai sentito le farfalline nello stomaco?”.

Si tratta ovviamente di un riferimento più che chiaro al tatuaggio di Belen Rodriguez che ha fatto tanto discutere nel Festival di Sanremo di qualche anno fa. Motivo per cui Stefano De Martino ha ribattuto: “Che battuta squallida, per carità, iniziamo proprio bene stasera”. Il tutto in tono scherzoso, ma non troppo.

Nonostante la storia tra l’ex ballerino di Amici e la showgirl argentina sia finita da tempo, continua comunque a creare pettegolezzi e curiosità, con voci continue di un ritorno di fiamma tra i due. I due infatti sono tornati a rivedersi e frequentarsi. Tutti i fan vorrebbero che tornassero insieme, da un lato perché sono una coppia che sta bene insieme, dall’altro per il bene del loro piccolo figlio Santiago. (Fonte Made in Sud).