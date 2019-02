ROMA – Elisabetta Gregoraci non condurrà Made in Sud, il programma di Rai Due da lei condotto dal 2012 al 2017. Come anticipato dal sito di gossip Dagospia, a condurre lo show comico saranno Stefano De Martino, ex ballerino di Amici ed ex marito di Belen Rodriguez, e Biagio Izzo. Confermata anche la presenza di Fatima Trotta.

Secondo l’esperto di gossip Alberto Dandolo, a portare all’esclusione della ex signora Briatore dal programma sarebbe stato il fidanzato, un ignoto imprenditore emiliano che, secondo quanto ha detto Dandolo a I Lunatici, “non la lascerebbe molto libera per la sua professione. L’unica prima donna di Made in Sud sarà Stefano De Martino, che pare condurrà da solo il programma, senza presenze femminili”.

Insomma, dietro alla mancata partecipazione della Gregoraci a Made in Sud, si intuisce dalla parole di Dandolo, potrebbe esserci il “niet” del suo nuovo compagno, che sarebbe assai geloso della bella Elisabetta.

Sempre secondo le indiscrezioni trapelate ma non confermate dai diretti interessati il nuovo compagno di Gregoraci sarebbe Francesco Bettuzzi, fondatore di Pure Herbal, azienda di cui la showgirl è testimonial.