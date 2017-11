ROMA – Dalla casa del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio si scaglia contro Carmen Di Pietro: “Che attrice, ha finto di aver vissuto sui treni per piacere al pubblico”.

La showgirl campana, infatti, durante la sua permanenza nella casa, avrebbe raccontato che all’inizio della sua carriera era stata costretta a vivere sui treni, perché non poteva permettersi un appartamento a Roma.

“È stata un’attrice eccezionale – racconta agli altri Cristiano Malgioglio – con quelle lacrime e i guanti gialli del bagno che sono passati alla storia. Io all’epoca dei fatti la conoscevo e non mi sembrava affatto che vivesse sui treni. Veniva da una famiglia modesta ma distinta. Il treno lo prendeva per fare la spola tra Salerno e Roma, di sicuro non ci viveva…”.