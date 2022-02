Mago Forest chi è, età, altezza, peso, dove e quando è nato, moglie, figli, Instagram, vita privata. E’ uno dei comici più longevi tra quelli ancora in attività. Indimenticabile presentatore di Mai Dire Gol, ha avuto anche grande successo con Zelig. Adesso parteciperà a Lol 2. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, vero nome, la vita privata del Mago Forest

Mago Forest o Mister Forest o Mago Forester, pseudonimo di Michele Foresta, è nato a Nicosia (Enna) il 22 febbraio 1961. Allo stato attuale ha dunque 61 anni. E’ del segno zodiacale dei Pesci. E’ alto 163 centimetri e il suo peso forma si attesta attorno ai 67 chili.

Dopo aver ottenuto il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, si trasferisce a Milano, dove frequenta una scuola di mimo e teatro, Quelli di Grock, fondata da Maurizio Nichetti. Ingaggiato dalla compagnia “On the Road”, si esibisce in molti cabaret milanesi per passare poi a Londra e Parigi. È in questo periodo che crea il suo personaggio, quello appunto del Mago Forest, chiamato anche Mr. Forest.

Nel 1984 partecipa come concorrente al gioco a quiz Autostop condotto da Marco Columbro. Notato da Renzo Arbore, nel 1988 egli partecipa alla trasmissione Indietro tutta!, suo primo approccio come intrattenitore televisivo. Inizia poi un rapporto lavorativo con Nino Frassica, con cui presenterà “Grazie Mille” (dove, munito di finto codino, interpreta con altri due colleghi il trio “I Fratelli di Fiorello”), Acqua calda, La grande sfida e I cervelloni.

Per la carriera completa rimandiamo alla pagina Wikipedia.

Moglie, figli, Instagram, la vita privata di Mago Forest

Sua moglie si chiama Angela. I due sono sposati da quasi un decennio. Si sono conosciuti la prima volta nel 2004, a uno spettacolo dello stesso Mago Forest. Le nozze si sono svolte a Venezia. Angela è di origine trevigiana, non ama apparire in pubblico e si sa che è un’imprenditrice e che gestisce un’azienda veneta che si occupa della produzione di abbigliamento in jeans. I due non hanno mai avuto figli.

Il comico ha un account ufficiale su Instagram, sul quale condivide prevalentemente scatti di lavoro.