Chi è il Mago Silvan: dove e quando è nato, carriera e vita privata dell’illusionista italiano ospite nella puntata pasquale del 17 aprile a Domenica In.

Dove e quando è nato, vero nome: la biografia del Mago Silvan

Mago Silvan, nome d’arte di Aldo Savoldello, nasce a Venezia, il 18 maggio 1937, sotto il segno zodiacale del Toro. Il mese prossimo compirà 85 anni.

Il giovane Aldo si avvicina molto presto al mondo della prestidigitazione: all’età di 7 anni ha tenuto i suoi primissimi spettacoli nell’oratorio della sua città. All’epoca si faceva chiamare Saghibù.

Tra le sue icone il prestigiatore Ranieri Bustelli oltre al suo più grande ispiratore Houdini. Nel 1956 Aldo Savoldello sceglie lo pseudonimo Silvan, in omaggio all’attrice Silvana Pampanini, che lo ha definitivamente consacrato al successo.

Al pari di David Copperfield e Lance Burton, Silvan è stato eletto Magician of the Year due volte, nel 1990 e 1999. È l’unico non statunitense ad aver ricevuto il premio.

E’ anche il primo italiano ad aver vinto il Merlin Award, la prima volta nel 1998 e poi nel 2011. Il 15 settembre 2017, a Londra, è stato nominato miglior mago del mondo dal Magic Circle.

Moglie, figli, dove vive: la vita privata di Mago Silvan

Mago Silvan è sposato con Irene Ethel Mansfield, una donna britannica conosciuta durante le sue esibizioni nel Regno Unito. Diplomata alla scuola di Belle Arti di Saint Martins, all’epoca del loro primo incontro, Irene Ethel Mansfield allestiva le vetrine a Londra per il marchio Marks and Spencer.

La coppia ha due figli: Sara Olga e Stefano. La famiglia Savoldello vive a Roma.

Per il resto, Mago Silvan è molto riservato e non ha profili social.