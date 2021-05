Mahmood chi è, età, altezza, vero nome, origini, fidanzato, vita privata, canzoni e biografia

Chi è Mahmood: età, altezza, vero nome, origini, fidanzato, vita privata, canzoni e biografia del cantante ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, oggi 22 maggio.

Dove è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Mahmood

Mahmood, al secolo Alessandro Mahmoud, è nato a Milano il 12 settembre 1992 (età 28 anni, altezza 180 cm). La sue origini sono per metà italiane e per metà egiziane. La passione per la musica lo accompagna dalla tenera età, infatti ha preso le prime lezioni di canto e chitarra a 12 anni, per poi virare sullo studio approfondito del pianoforte. Ha conseguito il diploma al liceo linguistico, ma non ha poi continuato l’attività accademica. Prima di approdare sul palco lavorava come cameriere in un bar.

Ha partecipato a numerosi contest canori e ha fatto parte di un coro chiamato Glick. Lo abbiamo visto a Sanremo Giovani 2018, e anche quello non è stato il suo primo palco importante: Mahmood prese parte anche a X Factor 6, una avventura terminata a una sola settimana dall’inizio.

Nel 2016 presentò a Sanremo tra le Nuove proposte il brano Dimentica, riscuotendo un imponente bacino di consensi con il suo accattivante mix di elettronica, r&b e soul. Altre suo hit sono: Gioventù Bruciata, la vincitrice di Sanremo 2019 Soldi (che racconta del suo rapporto con il padre), Rapide (questa uscita nel 2020) e Inuyasha, datata 2021.

Fidanzato e vita privata di Mahmood

Mahmood, almeno per quanto ci è dato sapere, stava insieme ad una donna sulla cui identità vige la massima riservatezza. Ultimamente è rimbalzato il gossip secondo cui ha iniziato una intensa conoscenza con Gabriele Esposito, ballerino di Amici e sarebbe stata Elodie a farli incontrare. Mahmood è stato sempre molto riservato, anche sul suo orientamento sessuale: “Dichiarare se sono gay non porta da nessuna parte, se non far parlare di sé”, disse.