Mahmood chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzato, vita privata, Sanremo, Soldi, Instagram, biografia e carriera. Il cantante Mahmood è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Brividi. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Mahmood

Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, è nato il 12 settembre del 1992 a Milano. Ha 29 anni. Nasce da madre sarda e padre egiziano e cresce nel quartiere periferico del Gratosoglio, iniziando a studiare canto fin da piccolo. Durante la sua infanzia i genitori si separano e lui cresce con la madre, pur risentendo dell’abbandono del padre, con cui non avrà più rapporti. Dall’età di 15 anni, per alcuni anni, ha studiato privatamente canto con il maestro Gianluca Valenti. Dopo aver conseguito la maturità al liceo linguistico, ha studiato presso il CPM Music Institute-Centro Professione Musica di Milano, dove ha incontrato Andrea Rodini, suo insegnante e primo manager.

Fidanzato, Instagram, curiosità, vita privata di Mahmood

Il cantante ha avuto una relazione con una donna sulla cui identità vige la massima riservatezza. Ultimamente è rimbalzato il gossip secondo cui ha iniziato un’intensa conoscenza con Gabriele Esposito, ballerino di Amici e sarebbe stata Elodie a farli incontrare. Il cantante è stato sempre molto riservato, anche sul suo orientamento sessuale: “Dichiarare se sono gay non porta da nessuna parte, se non far parlare di sé”, disse. Profilo Instagram: mahmood.

Il cantante non parla l’arabo, nonostante le origini paterne, ma parla fluentemente il sardo per via della madre, ed è molto legato alla cultura e al folclore della Sardegna. Il nome d’arte Mahmood è un gioco di parole tra il cognome (Mahmoud) e l’espressione inglese my mood (“il mio stato d’animo”).

La carriera di Mahmood

E’ diventato uno dei cantanti più famosi d’Italia, in particolare per il suo percorso a Sanremo, nel 2018 nella categoria Giovani, e l’anno successivo tra i big, riuscendo anche a vincere il Festival con il suo celebre brano Soldi. Ha pubblicato due album: il primo, Gioventù bruciata, è uscito nel 2019; il secondo, Ghettolimpo, nel 2021. Nel 2022 il cantante partecipa al Festival di Sanremo, in coppia con Blanco, con il brano Brividi.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI MAHMOOD