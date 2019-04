Mahmood, la domanda in inglese è troppo veloce. Lui reagisce così

ROMA – La domanda di un giornalista inglese è troppo veloce e Mahmood… va in crisi.

Intervistato da un giornalista inglese in merito alla sua canzone “Soldi”, il vincitore di “Sanremo” Mahmood è andato in difficoltà di fronte a una domanda sull’importanza dell’italiano per il brano.

Mahmood, dopo qualche secondo di imbarazzo, non ha potuto fare altro che ammettere di non aver capito… nulla: “Eh… Caz** non ho capito”. La scena è stata postata su Twitter e tra i tanti commenti degli utenti – molti dei quali altrettanto disorientati dalla velocità della domanda – è apparso anche quello dello stesso Mahmood, che ha commentato scherzando: “Raga serio, ma che ha detto?”. Fonte: YouTube.