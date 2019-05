ROMA – Martedì 14 maggio sarà trasmessa la 64ª edizione dell’Eurovision Song Contest 2019 che si svolgerà presso l’Expo di Tel Aviv, in Israele. A rappresentare l’Italia ci sarà Mahmood con il brano vincitore dell’ultimo Sanremo “Soldi”. Negli ultimi giorni, il cantante però è stato vittima di una brutta influenza e ha dovuto cancellare gli ultimi concerti prima del contest europeo.

“Con grande dispiacere comunichiamo che l’evento di mercoledì 8 maggio (ieri, ndr) è annullato per l’impossibilità dell’artista Mahmood a causa di una forma influenza che lo ha colpito in questi giorni. Abbiamo aspettato fino all’ultimo momento per capire se potesse comunque farcela, ma purtroppo abbiamo ricevuto poco fa il no definitivo” il comunicato del Memorial Alessandro Troiani dove si doveva esibire Mahmood.

La partenza di Mahmood verso Israele è stata quindi posticipata per dargli la possibilità di riprendersi. Pertanto, è confermata la sua presenza domani, venerdì 10 maggio, per esibirsi nella prima gara ad eliminazione diretta dell’Eurovision. Mentre la seconda prova dovrebbe tenersi domenica mattina. I fan sperano che il cantante possa dare il meglio di sé nonostante la brutta influenza. (fonte MUSIC FANPAGE)