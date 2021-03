Màkari, anticipazioni 29 marzo 2021: Saverio Lamanna (Claudio Gioè) investiga su un altro delitto. Gioè interpreta Saverio, un investigatore per caso, nel corso della serie tv Màkari.

La serie tv è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction. E’ tratta dalle opere di Gaetano Savatteri. Makari va in onda ogni lunedì sera su Rai 1 alle ore 21:25.

Màkari, anticipazioni 29 marzo 2021: ‘La fabbrica delle stelle’ con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna

Ricordiamo che il terzo episodio della serie tv, cioè l’ultimo che è andato in onda, è stato visto da ben 6.4 milioni di telespettatori. Ma adesso focalizziamo l’attenzione sulla puntata odierna (la quarta).

La puntata odierna si intitola ‘La fabbrica delle stelle‘. Andiamo a fornire alcune anticipazioni. Suleima è stata assunta a Milano quindi sta per lasciare Saverio. In realtà non ha ancora preso una decisione definitiva nonostante abbia ottenuto il lavoro dei suoi sogni.

Allo stesso tempo, anche Saverio ha finalmente trovato un lavoro. Infatti è a corto di soldi e quindi deve lavorare per arrivare a fine mese. Saverio è stato assunto dalla ricca Flaminia De Simone per fare da press agent al film di sua sorella Gea, regista e produttrice.

Màkari, anticipazioni 29 marzo 2021: Saverio si sente in colpa per l’omicidio di Gea

Questa pellicola partecipa a un importante festival siciliano quindi Saverio deve partire immediatamente. Saverio è stato assunto come responsabile della comunicazione ma questo è uno stratagemma perché in realtà il suo compito principale è quello di salvaguardare Gea dal fidanzato violento.

Ma Saverio non si dimostra all’altezza di questo suo nuovo compito perché Gea viene trovata morta. Non è una morte naturale, è stata assassinata. Saverio si sente in colpa e prende la decisione di rimanere in città fino a quando non avrà scoperto l’identità dell’assassino.