Chi è Mal: età, vero nome, vita privata e carriera del cantante e attore gallese naturalizzato italiano. Mal è ospite nella puntata di mercoledì 8 dicembre a Oggi è un altro giorno, la trasmissione del primo pomeriggio di RaiUno condotta da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, vero nome: la biografia di Mal

Mal, noto anche come M=P.B. o Mal Ryder, pseudonimo di Paul Bradley Couling nasce a Llanfrechfa, in Galles, il 27 febbraio del 1944, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha 77 anni ed è alto più di 170 cm.

Proveniente da una famiglia modesta, figlio di un muratore, nel Dopoguerra svolge diversi lavori, tra cui il muratore e l’elettricista, oltre a venire utilizzato per la consegna domiciliare dei giornali. Mal dopo aver riscosso un discreto successo in patria sbarca in Italia. Riscuote ancora un grande successo fino alla fine degli anni 60, con brani quali Bambolina (1967), Tu sei bella come sei (con cui partecipa al Festival di Sanremo nel 1969) e Occhi neri occhi neri (1970).

Flirt, moglie, figli: la vita privata di Mal

Mal nel 1966 ha avuto una relazione di circa un anno con l’attrice Linda Veras. Al 1969 risale la vicenda della sua relazione con l’attrice e fotomodella diciannovenne Patrizia Viotti, che sosteneva di aspettare un figlio dall’artista gallese. La vicenda sfocia in un lungo procedimento giudiziario, in seguito alla denuncia dei genitori della ragazza per sottrazione di minore, poi conclusosi con l’assoluzione del cantante.

Dopo alcuni flirt, tra cui uno con Dori Ghezzi, ha avuto relazioni con l’attrice francese Pascale Petit e l’attrice tedesca Dorit Henke. Poi dal 1974 una lunga relazione durata 13 anni con la cantante Marina Marfoglia.

Nel 1989, durante uno spettacolo a Treviso, conosce Renata, che all’epoca ha 18 anni. Dopo avergli chiesto di cantare Furia, la ragazza sale sul palco a cantarla assieme a lui. I due si scambiano il numero di telefono e al ritorno di Mal in Veneto si incontrano e danno inizio alla loro relazione.

I due si trasferiscono negli anni ottanta in una villa a pochi chilometri da Pordenone, con i loro figli: Kevin Paul (nato il 22 luglio 1998) e Karen Art. Nel 1989 Mal ottiene la cittadinanza italiana.

Mal, carriera e discografia

Nel 1970 Mal pubblica Pensiero d’amore (cover di I’ve Gotta Get a Message to You dei Bee Gees). Quest’ultima canzone arriva al primo posto della classifica stazionandovi per quattro settimane, ispirando il musicarello omonimo del 1969 diretto da Mario Amendola, interpretato dal cantante.

Inizia poi una carriera da attore. “Furia mi ha rovinato la vita!”, dirà Mal qualche anno più tardi. Il cantante gallese infatti non riesce a scrollarsi di dosso l’etichetta di cantante per bambini.

Nel 1977 a Mal viene proposto il brano Bella da morireper partecipare al Festival di Sanremo, ma i suoi produttori discografici lo convincono a non prendere in considerazione la canzone che poi vincerà la manifestazione canora nell’esecuzione degli Homo Sapiens: infatti il progetto intrapreso era troppo vantaggioso per rinunciarvi (1 600 000 copie di dischi venduti in poche settimane), quindi gli viene consigliato di continuare col filone delle canzoni per bambini.