Claudio Amendola ha parlato della malattia della moglie Francesca Neri nel corso di una lunga intervista rilasciata a Verissimo. Amendola ha fatto sapere che la Neri fatica a vivere le giornate a causa di numerosi dolori fisici.

Malattia Francesca Neri, Claudio Amendola a Verissimo: “Fa fatica, lotta e ha combattuto con se stessa, col suo corpo”

“Fa fatica, lotta e ha combattuto con se stessa, col suo corpo. La sua non è una malattia chiara, ha tuttavia una difficoltà nel vivere le sue giornate per via dei dolori fisici. Sta affrontando tutto con intelligenza e coraggio”.

Claudio Amendola è stato sempre vicino a Francesca Neri durante la sua malattia: “Era quello che dovevo fare”

Amendola ha concluso la sua intervista a Verissimo svelando di essere stato sempre vicino a Francesca Neri nel corso della sua malattia: “Era quello che dovevo fare, è stato il mio compito. Non è stato difficile, lo è stato molto più per lei”.

La moglie Francesca Neri, i figli (Alessio, Rocco e Giulia), la vita privata di Claudio Amendola

La sua attuale compagna è l’attrice Francesca Neri, che ha sposato a New York l’11 dicembre 2010, dalla quale ha avuto nel 1999 il figlio Rocco. Ha altre due figlie avute dalla precedente relazione con Marina Grande, Alessia Amendola, nota doppiatrice, che nel 2010 lo ha reso nonno per la prima volta, e Giulia.