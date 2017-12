ROMA – Una maledizione aleggia sui giudici di Masterchef? Questa la domanda che si pongono i telespettatori dopo che Antonino Cannavacciuolo ha ricevuto una multa da 1500 euro per “irregolarità” nel suo bistrot a Torino. Cananvacciuolo però è solo l’ultimo dei giudici ad aver avuto rogne nell’ultimo anno: prima di lui Joe Bastianich ha dovuto chiudere il locale aperto con Belen Rodriguez, mentre il ristorante di Bruno Barbieri a Bologna non ha entusiasmato i critici. Non è andata meglio a Carlo Cracco, che ha perso una stella Michelin subito dopo aver abbandonato il programma televisivo.

Il sito dell’Agi scrive che la multa inflitta a Cannavacciuolo per il suo bistrot a Torino dopo un’ispezione dei Nas ha scatenato la reazione dello chef, finito nel mirino dei militari per non aver registrato la tracciatura di alcuni prodotti. Il risultato è stata una denuncia per frode alla moglie Cinzia Primatesta e al direttore del locale Giuseppe Savoia per non aver indicati quali piatti del menu fossero cucinati con cibi congelati:

“Sul menù mancava solo un asterisco, e il cibo in frigo era per noi. Certo che, con storie come questa, viene voglia di andarsene” ha detto Cannavacciuolo a Repubblica all’indomani dell’ispezione, “La frode è un’altra cosa, vuol dire ingannare i clienti e questo non lo abbiamo mai fatto. E’ la legge che impone di abbattere il pesce, e questo nel menù era spiegato, anche se solo in fondo alla carta. Abbiamo commesso un errore, ma non in malafede”.

“Va bene che ci siano delle regole, ma applicarle in questo modo è assurdo – ha protestato Cannavacciuolo in un’intervista – si parla tanto delle difficoltà che gli imprenditori sopportano per lavorare in Italia, in qualsiasi settore. Ecco: storie come questa fanno venire voglia di andarsene da un’altra parte”.