Malena conduttrice in un format tv francese. L’indiscrezione su Dagospia (foto Dagospia)

Malena sarà la prossima conduttrice di un famoso programma francese d’inchieste piccanti. A rivelarlo è Dagospia.

Dagospia rivela che Malena, nota attrice a luci rosse che ha condotto la manifestazione BergamoSex, ha svelato un’inedita esperienza nel ruolo di conduttrice.

La star di film per adulti ha infatti registrato a Parigi, qualche mese prima dell’emergenza Covid, il numero zero dell’edizione italiana di un famoso programma d’inchieste piccanti, che da molti anni viene trasmesso in Francia.

Inoltre si legge, sempre sulle pagine di Dagospia, che si preannuncia un servizio tv su BergamoSex, per il debutto della nuova stagione del programma tv Live Non è la D’Urso, la cui prima puntata è in onda domenica sera su Canale 5.

La carriera di Malena, dalla politica ai set a luci rosse

L’attrice di Gioia del Colle è stata scoperta 4 anni fa dal noto regista, attore e produttore di film per adulti Rocco Siffredi, che l’ha scelta come musa e star prediletta nei propri film.

Milena Mastromarino, in arte Malena, è famosa anche sul piccolo schermo per aver partecipato all’Isola dei Famosi nel 2017.

Sull’isola è stata al centro di un triangolo sentimentale, insieme a Moreno e il modello Simone Susinna.

L’avventura si è conclusa alla finale, nonostante avesse rischiato la squalifica per alcune battute poco eleganti che si è lasciata scappare in diretta.

Malena, prima di iniziare la sua carriera come attrice, ha anche ricoperto un ruolo in politica, come delegata nazionale del PD. (fonte DAGOSPIA)