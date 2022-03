Filomena Mastromarino, in arte Malena la Pugliese, è stata una delle ospiti di Francesca Fagnani a “Belve”, nella puntata di venerdì 25 marzo andata in onda su Rai2. L’attrice porno si è raccontata con molta sincerità, parlando del suo “curriculum” da agente immobiliare al mondo dell’hard, all’età di 32 anni.

“La mia vita è cambiata da quando mi sono fatta tatuare il volto di Santa Filomena, è stato un miracolo di liberazione”. Un “miracolo” che ha portato Malena alla scoperta della bisessualità: “Sono attratta dalle donne solo sessualmente, ma mi innamoro degli uomini”. Poi racconta degli “amici della parrocchia”, il club di libertini scambisti con i quali ha vissuto le prime esperienze, e arriva a parlare del provino con Rocco Siffredi. Malena ha toccato anche l’argomento della sua breve carriera politica nel Pd.

Malena, il Pd e i selfie in bagno

Francesca Fagnani le domanda: “Lei è diventata delegata all’assemblea nazionale del PD, è stata attratta dalla politica”. Malena precisa: “Non era attrazione, mi ci hanno messo”. E poi, quando la conduttrice le chiede cosa è successo quando quelli del PD hanno scoperto il suo lavoro, Malena ha risposto che in Assemblea di partito non la salutavano nemmeno, ma poi quando andava in bagno le chiedevano i selfie. Alle primarie del dicembre 2013 Filomena Mastromarino venne eletta in nome delle quote rosa, e in seguito arrivò all’elezione all’assemblea nazionale del Pd nel Collegio Bari 2.

Malena e il rapporto con gli uomini

Alla domanda della Fagnani se sia attualmente fidanzata Malena ha risposto: “Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto”. E sul presunto flirt con Balotelli e Fabrizio Corona, Malena non conferma ma soprattutto non nega, “per non fargli pubblicità”.