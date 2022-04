Malena la Pugliese chi è, età, altezza, dove e quando è nata, vero nome, fidanzato, vita privata, Instagram, dove vive, La pupa e il secchione, biografia e carriera. L’attrice a luci rosse Malena la Pugliese partecipa questa sera 12 aprile al programma La pupa e il secchione. Il programma condotto da Barbara D’Urso è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome, biografia di Malena la Pugliese

Filomena Mastromarino è nata a Noci (provincia di Bari) il 19 gennaio del 1983. Ha 39 anni. E’ alta 165 cm. Ha frequentato la Facoltà di Scienze Biosanitarie, ma non ha mai completato il suo percorso universitario. Ha lasciato a pochi esami dalla laurea. Successivamente ha lavorato nell’agenzia immobiliare di un esponente del Pd di Gioia del Colle. E’ stato lui a farla entrare in politica. Nel 2013 viene eletta all’assemblea nazionale del Pd. Dopo un provino con Rocco Siffredi, decide di cambiare vita diventando un’attrice a luci rosse.

Fidanzato, dove vive, Instagram, vita privata di Malena la Pugliese

Non si sa se Malena abbia o meno un fidanzato. Nel corso degli anni le sono stati attribuiti alcuni flirt, tra cui quelli con Moreno e Simone Susinna all’Isola dei Famosi. L’attrice vive a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Non si sa se nei periodi di piena attività risieda altrove, ma in Puglia ha passato, per esempio, il periodo del lockdown. Profilo Instagram: malena.official.

La carriera di Malena la Pugliese

L’attrice diventa improvvisamente un personaggio pubblico nel 2017, quando partecipa all’Isola dei Famosi. Da quel momento le sue comparsate televisive si moltiplicano. Una trasmissione a cui ha partecipato spesso e volentieri è stata Le Iene. Nel 2022 partecipa al programma La pupa e il secchione.