Malena la Pugliese contro Caterina Collovati: scontro al femminile a Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Da un lato Malena, astro italiano dell’intrattenimento internazionale per adulti e volto noto della TV. Dall’altro la giornalista Caterina Collovati, spalleggiata dal collega ed ex direttore di Radio Padania Libera, Roberto Poletti. Oggetto del contendere: l’educazione sessuale.

“Il problema è che non c’è dialogo sul tema sesso: in casa, in famiglia, ovunque”, ha esordito Malena. Ricordando agli ospiti che: “le sex worker, virtuali o non virtuali, non sono inquadrate in una categoria professionale, come succede invece negli altri paesi del mondo. Perchè no? Un lavoro, come tutti gli altri, che adesso è al passo coi tempi ed è diventato digitale..”.

All’improvviso parte Caterina Collovati: “No, no, no: non è un lavoro come tutti gli altri. Questo è un altro tema, Malena. Una volta che vendo il mio corpo, io mi sottometto a quell’uomo che ha delle richieste particolari….”.

A quel punto interviene Brindisi: “no, scusate: sentiamo Malena: prego”.

Malena e il problema dell’educazione sessuale in Italia

Malena ha dunque proseguito con la propria riflessione rivolgendosi proprio alle donne: “No, scusate: io, parlo da persona che lavora nel porno, su queste piattaforme, nei locali. Dove ci sono tanti ragazzi, che pagano per farsi una chiaccherata. Perché non c’è dialogo sull’argomento sesso. Non c’è: a casa, con la propria compagna, coi propri genitori. Ma, scusate: che motivo ha un ragazzo di andare sul Web a guardare i film porno, se ne può parlare a casa, con la propria madre o con la propria fidanzata? Ci va perché, evidentemente, c’è una bacchettona a casa, che appena vede una scena di bacio, cambia canale e quindi….”.

Malena è stata però di nuovo zittita da Caterina Collovati: “Quindi siete voi l’alternativa? Sei tu? Il tuo insegnamento è l’alternativa?”. E Malena, che già alcuni minuti prima aveva sollevato la questione della continua assenza di educazione sessuale nelle scuole italiane, ha fulminato la giornalista: “No, no: non ho detto questo. Infatti quello è il vero problema: siete voi (la società), che ci date questo ruolo da educatori. Ma non siamo noi (le pornostar) ad averlo: è la famiglia, la…”.

A quel punto ha sbottato infine la Collovati: “ma voi proponete un sesso… violento”. E l’attrice ha perso le staffe: “No, no, no: non andiamo su questo argomento, perché mi sono scocciata….”. Il finale tentativo di Giuseppe Brindisi di placare le due contrapposte valutazioni femminili, ha chiuso, in un sottofondo di caciara, la querelle sul rapporto tra le donne e il sesso.