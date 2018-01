ROMA – Il reality “Il Vip e l’immigrato“, il cui format prevede che dei personaggi pubblici vengano ripresi durante 7 giorni di convivenza con un migrante, è stato cancellato dopo lo striscione firmato Forza Nuova con insulti rivolti alla attrice a luci rosse Malena la Pugliese.

“Prima è arrivata una lettera, anonima e minatoria, al produttore del reality. E ora – afferma Filomena Mastromarino, in arte Malena la Pugliese – questo striscione che è solo volgare, sessista e discriminante, nei miei confronti, da parte di Forza Nuova”.

Il secondo episodio del reality web era in programma questa settimana a Cassino. “Come donna e cittadina italiana sono offesa dal messaggio sciovinista, volgare e razzista dei militanti di Forza Nuova. Ma ancora di più – dice Malena – sono delusa per come è stato strumentalizzato, nell’attuale clima politico, un progetto che esprime solidarietà ed empatia tra esseri umani, seppur attraverso il linguaggio semplice del reality”.