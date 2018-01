ROMA – La pornostar Malena la pugliese è stata minacciata di morte per aver partecipato al reality “Il Vip e l’immigrato”.

Il reality in questione andrà in onda soltanto in rete e prevede che l’attrice a luci rosse e l’immigrato convivano per un tot di giorni. Qualcuno però ha mandato unaa lettera minatoria ai produttori del programma che – stando a quanto scrive “Novella 2000″ – hanno poi sporto denuncia”.

“Chiudete questo vergognoso reality, sennò a Malena e all’immigrato succederà qualcosa di letale in diretta”, questo il testo della minaccia scritta a computer e indirizzata a Luca e Luigi Tomei (gli organizzatori del reality).