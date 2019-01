ROMA – Malena la Pugliese, la cui storia ha fatto il giro del web dopo il suo passaggio dal mondo della politica a quello dell’hard, ospite di Massimo Giletti a Non è l’arena, su La7, nel classico finale di puntata dedicato al sesso, ha confessato di volere il filosofo Diego Fusaro alla sua festa di compleanno che si terrà in un locale di lap dance: “Proprio perché è critico con il mio mondo, per poter criticare bisogna conoscere, vedere con i propri occhi. Per questo ho voluto fargli questo invito”.

Il filosofo aveva criticato il mondo dei film a luci rosse. Per questo Malena gli ha chiesto di presentarsi alla festa per capire veramente di cosa si tratti.

Chi è Malena la Pugliese

Malena, al secolo Filomena Mastromarino, è nata a Noci nel 1983 e, giovanissima, inizia a militare nel Partito Democratico. Dopo l’esperienza come Delegata nazionale, si laurea in Scienze Biochimiche ma non metterà mai davvero a frutto i suoi studi universitari. Un provino con Rocco Siffredi le apre le porte del cinema a luci rosse: da allora è attrice in numerosi film vietati ai minori. Nel 2017 il grande pubblico la conosce grazie alla sua partecipazione alla dodicesima edizione del reality L’isola dei famosi senza tuttavia lasciare i suoi impegni cinematografici.

Anche dopo l’esordio in TV con L’isola dei famosi Malena non ha mai smesso di collaborare con il suo mentore nel mondo del cinema proibito e con la Rocco Siffredi Production. Proprio durante l’esperienza del reality l’attrice è stata molto criticata per i due flirt vissuti proprio sulle spiagge dell’Honduras: il primo con il rapper Moreno e il secondo con Simone Susinna. Oltre agli intrighi amorosi di cui è stata protagonista, Malena ha anche avuto modo di raccontare il suo difficile rapporto col padre, che non ammette la sua scelta professionale. Anche a Pomeriggio Cinque ha più volte espresso a Barbara D’Urso il suo rammarico per la distanza che si è venuta a creare con il signor Mastromarino a causa del suo lavoro.

Nella sua vita c’è stato un lungo fidanzamento, durato ben sette anni: un rapporto che soffocava la sua anima esuberante. Dopo la fine di questa relazione ha ammesso di aver iniziato “a trasgredire in tutti i modi possibili”. Nel cuore per ora non c’è nessun uomo, ma non dispera perché il vero amore potrebbe essere dietro l’angolo.