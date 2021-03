Malena la Pugliese prova Onlyfans per Le Iene: social senza censura dove postare qualsiasi foto

Durante l’ultima puntata de Le Iene si è parlato di Onlyfans, con Malena la Pugliese che l’ha provato e ha spiegato come funziona. Onlyfans non è altro che un nuovo social che vede personaggi famosi, ma anche gente comune, mostrarsi senza veli o comunque mostrare foto intime senza alcuna censura.

Onlyfans, Malena e Le Iene

L’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis e Malena la Pugliese, con la complicità di altri protagonisti, hanno raccontato come funziona il nuovo social senza censura diventato molto popolare durante la quarantena. Su Onlyfans infatti è possibile pubblicare foto di nudo, senza censura, ma anche contenuti esclusivi a pagamento.

Onlyfans però non è un social interamente gratuito: per entravi l’utente deve pagare un abbonamento variabile a seconda del personaggio e del contenuto. C’è chi paga per foto dei piedi, ma anche video hot. E chi meglio di una pornostar come Malena la Pugliese può capire meglio come funziona Onlyfans e soprattutto interagire e commentare le strane richieste degli utenti. CLICCA QUI PER IL SEERVIZIO COMPLETO DE LE IENE CON MALENA.

La vera novità di Onlyfans

La principale novità di OnlyFans sta nel fatto che non applica una politica sui contenuti particolarmente restrittiva e consente agli utenti di condividere le proprie foto semi-nude o completamente in nudo in cambio di una quota associativa mensile. La società paga l’80% delle commissioni riscosse al creatore dei contenuti, mentre il restante 20% è trattenuto da OnlyFans. Detratte le commissioni commerciali e di elaborazione, la quota che resta alla società è pari a circa il 12%.