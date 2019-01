MILANO – Malena, star di film per adulti e volto noto in tv, è la protagonista del video del nuovo singolo “Bolt” del rapper Nilo, da martedì 22 gennaio disponibile in radio e sulle piattaforme digitali.

Il brano del cantante pugliese è la dedica a uno dei propri idoli: l’ex campione giamaicano Usain Bolt. Un’ironia che cela un messaggio su tempi e velocità della società contemporanea.

Durante la divertente sfida sul campo d’atletica, Malena, sebbene in abbigliamento sportivo, riesce a far girare la testa al rapper e a batterlo nello scatto: il cantante stramazza sulla pista, mentre Malena sgamba, veloce e sinuosa come una gazzella, fino a tagliare la linea del traguardo.

L’ex eletta all’assemblea nazionale del Pd nel 2013, ha lavorato nel settore immobiliare in Puglia fino al 2016, quando è stata scoperta dal celebre pornodivo internazionale, Rocco Siffredi, che l’ha portata a Budapest e l’ha lanciata nell’olimpo della pornografia mondiale. L’interpretazione di Malena, in versione “Bolt” per il nuovo video di Nilo, conferma la solare attrice italiana come la più ironica e interdisciplinare, tra le star dell’intrattenimento per adulti. E ad un certo punto nel video dà scandalo facendo una delle cose più in voga tra i doppi sensi: mangia una banana.

Il video è stato pubblicato in anteprima dal TgCom ed è visibile a questo link:

https://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/malena-fa-girare-la-testa-al-rapper-nilo-in-bolt-guarda-il-video_3187083-201902a.shtml

Su Intagram alcune immagini scattate durante la realizzazione del video clip da Dioguardi Fotografia.