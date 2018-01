ROMA – Forza Nuova se la prende con la pornostar Malena la Pugliese, una delle protagoniste del reality “Il Vip e l’immigrato”. Tra le celebrità che hanno accettato di convivere 24 ore su 24 con un migrante, infatti, c’è anche la pornostar Malena la Pugliese.

Dopo le minacce arrivate via lettera al produttore del programma Luca Tomei (“Chiudete questo vergognoso reality, sennò a Malena e all’immigrato succederà qualcosa di letale in diretta”) in queste ore a Cassino, dove si sarebbe dovuto il reality, sono comparse alcune scritte da parte di Forza Nuova. Scritte del tipo: “Voi lo chiamate Il vip e l’immigrato, noi Malena col c*** sfondato”. Cassino non ospiterà più le riprese. Il reality si farà, ma a Roma o a Milano.