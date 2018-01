ROMA – Nuova intrigante sfida per Malena la pugliese, la pornodiva scoperta da Rocco Siffredi e che ha fatto anche parte della direzione Pd. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, l’attrice hard sarà infatti protagonista di un nuovo reality. Si chiama Il vip e l’immigrato e il nome la dice già lunga.

Per cinque giorni consecutivi, Malena e un immigrato di origine africana vivranno sotto lo stesso tetto. L’immigrato in questione, ha fatto sapere la produzione, ha circa 40 anni ed è in possesso di regolare permesso di soggiorno. Con lui Malena dovrà condividere una casa in Ciociaria, per l’esattezza a Cassino, sorvegliati h24 dalle telecamere.

Per spiarli basterà collegarsi al sito ilvipelimmigrato.it dove la sfida sarà trasmessa in diretta streaming tra il 21 e il 25 gennaio.

Intanto Malena non sta nella pelle e sulla sua pagina Facebook annuncia: “Manca poco al nuovo reality Il Vip e l’immigrato! Dovrò convivere con lui e anche affrontare delle sfide hot”.