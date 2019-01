ROMA – Malena la Pugliese è stata ospite della trasmissione Mai dire talk condotta dal Mago Forrest e dalla Gialappa’s. Il conduttore comico ha ironizzato sul suo passaggio da consigliera del Pd al mondo dei film per adulti e le ha chiesto perché sia passata da Matteo Renzi a Rocco Siffredi. La star di film a luci rosse è stata al gioco e ha replicato: “Ho preferito qualcosa di più solido”.

Ad accogliere Malena in trasmissione è stato un filmato che mostra gli esponenti del Pd, da Matteo Renzi e Maurizio Martina fino al governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il filo conduttore è stata la divisione interna del Partito democratico e tra loro spunta anche Malena, prima nelle vesti di politica, poi in quello di star per adulti.

Spezzoni di interviste che preparano il siparietto comico a cui Malena si è prestata col sorriso. Alla domanda su chi preferisca tra Maria Elena Boschi e Matteo Renzi, l’attrice ha scelto sicura il secondo. Poi arriva la battuta sul perché abbia scelto la nuova carriera e la battuta arriva: cercava qualcosa di più solido del Pd.

Il mago Forrest e la Gialappa’s l’hanno invitata poi a fare un gioco: riconoscere se le categorie di film per adulti fossero vere o false, e ancora una volta Malena risponde e si diverte regalando un sorriso nella trasmissione dove il sarcasmo e il doppio senso regnano sovrani.